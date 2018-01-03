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Kılıçdaroğlu'nun 'onurlu' ilan ettiği darbeci hainden kahramanlara provokatörlük suçlaması

Kılıçdaroğlu’nun ‘onurlu’ ilan ettiği darbeci hainler, mahkemede hadlerini iyice aştılar. Demokrasi kahramanlarını provokatörlükle suçlayan teröriste, hakim tepki gösterdi.

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Kılıçdaroğlu’nun ‘onurlu’ ilan ettiği darbeci hainler, mahkemede hadlerini iyice aştılar. Demokrasi kahramanlarını provokatörlükle suçlayan teröriste, hakim tepki gösterdi.

DEMOKRASİ KAHRAMANLARINA SALDIRDILAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek tip kıyafet düzenlemesini eleştirirken “Aşağılayıcı. Bu insanların onuru yok mu” ifadesiyle sahip çıktığı FETÖ’cü hainler, CHP’li vekil Süha Aldan’ın da demokrasi kahramanlarına “İt” diyerek hakaret etmesiyle cesaretlendi. Bugüne kadar görülen davalarda türlü yalanlar uydurarak kendilerini masum göstermeye çalışan darbeci teröristler, bu kez vatanını savunmak için canlarını feda etmekten çekinmeyen sivil kahramanları suçlamaya kalktı.

KÖPRÜYÜ KORUMAK İSTEMİŞ!

FETÖ'nün darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 3 vatandaşı şehit eden 49’unu da yaralayan 15 hainin yargılandığı Silivri Cezaevi’ndeki duruşmada, askerlerin başındaki tabur komutanı eski Yarbay Adnan Uygun savunma yaptı. Darbeci Albay Mürsel Çıkrıkçı'dan “Terör tehdidi var. Köprüye git, polislerle hareket et” emrini aldığını belirten Uygun, amacının köprüyü korumak olduğunu söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, “İstanbul’da hiç özel birlik kalmadı da Kuleli’deki erlere mi kaldı köprüyü korumak” diye sanığa tepki gösterdi.

VATANDAŞA “PROVOKATÖR” DEDİ

Darbeci yarbayın “Bizi provoke eden, bize saldıranlar vardı biz de o yüzden silah kullandık” diyerek silahsız sivil kahramanları suçlamaya kalkışması, salonda tepkilere neden oldu. Şehit ve gazi yakınlarının “Yalan söylüyorsun. Hainsin” diyerek sözlerini kestiği Uygun’u, Mahkeme Başkanı Çakar da “Sen burada demokrasi kahramanlarına provokatör diyemezsin. Onların oradaki kahramanlıklarını bu şekilde gölgeleyemezsin. Savunma yapacaksan yap yapmayacaksan mahkemeyi provoke etme” diye azarladı. Uygun’un Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne emniyet müdürlerinin erken gelmesini ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne erken gelmesini garipsediğini söylemesi üzerine Çakar, “Tabii ki gidecek bakacak, asker niye geldi diye. Sen niye orada olduğunu anlat bana. Mustafa Çalışkan’ın üzerine ateş açılmış, koruması şehit oldu. Bunları da biliyormuşsun sen. Şehitlerle ve yakınlarıyla ilgili isnatta bulunma” ifadelerini kullandı. Çakar, isnatlarını sürdüren hainin sözlerini keserek, yerine oturttu.

Kılıçdaroğlu, darbeci hainleri ‘onurlu’ ilan etmişti.

Hain Yarbay Adnan Uygun, kışkırtıldıkları için köprüye gelen sivillere ateş açtıklarını söyledi.

TANKLA EZDİLER

İddianamede, Hasan Kaya'yı eski Yarbay Adnan Uygun'un, İsmail Kefal'i uzman çavuşlar Ferhat Kaymakcı, Murat Berkmen ve Ebubekir Yücel'in tankla ezerek, Şükrü Bayrakçı'yı ise Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve Uzman Çavuş Seyit Ahmet Gündüz'ün şehit ettiği belirtiliyor. Tüm sanıkların ‘Anayasayı ihlal’, ‘TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bu hainlere ayrıca çeşitli suçlardan dolayı toplam bin 93 yıl hapis cezası verilmesi talep ediliyor. [Kaynak: Güneş]

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kaya03.01.2018 11:48
Her seferinde sosyal medyada yazarım biri de duysun kardeşim, bu gibi hainleri bu kadar kibar sorgularsanız siz suçlu olursunuz. bizdeki yargı ve emniyet savcı sorgusu cocuk sorgulama gibi neden yaptın oğlum ben yapmadım oldu bırak. kardeşim bu hainleri kanının her hucresine kadar inim inim inleteceksin doğduğunu hatırlamayacak ki sorguda hepsi cözülsün. gidin ruslardan , ingilizden ,abd pisliğinden sorulama öğrenin nasıl konuşturulurmuş yazık bu iş uzadıkca bize bele olacak koku geliyor. zalime şevkat olmaz zalime intikam gözüyle bakılmalı.
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