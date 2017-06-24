Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne FETÖ'den destek

İstihbarat birimleri geçtiğimiz günlerde çok önemli bir belgeye ulaştı. Belgeye göre FETÖ yürüyüşten hemen önce 27 Mayıs günü 54 bin adamına özel bir kriptolu yazışmayla mail gönderdi. Mailde bu yürüyüş anlatılıyordu. FETÖ bu yürüyüş için “Altın Dönem” ifadesini kullanıyordu.

HEDEF YİNE HÜKÜMET

Mailde yürüyüşün biteceği son durak olarak İstanbul yazıyor. FETÖ'cülerin bu yürüyüşe tam destek vermesini istiyor. Terör örgütünün asıl hedefi ise 2. Gezi’yi yaratabilmek. FETÖ, militanlarıyla olayları büyüterek Gezi parkı tarzında eylem başlatarak hükümeti düşürme planları yapmış.

CIA TARZI BİR YAZILIM

İstihbarat birimleri FETÖ’nün bu yeni yazışma sisteminin peşine düştü. CIA tarzı bir yazılım olduğu düşünülen yeni sistem deşifre edilebilirse terör örgütünün Türkiye üzerindeki yeni oyunlarının da önüne geçilmiş olacak, alçak planları yine suya düşecek. (Akşam)