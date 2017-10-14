Kilis Valisi Tekinarslan Azez ilçesinde

İnceleme ve görüşmeler yapmak üzere Suriye’de bulunan Vali Mehmet Tekinarslan, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’nın sınır kapısı karşısındaki Babüsselame Sınır Kapısı için yapılan yeni yolu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Azez ilçesindeki Meytem Camisi'ni ziyaret eden Tekinarslan, buradaki cemaat ile sohbet ederek Suriyelilerin sorunlarını dinledi.

Tekinarslan, Suriyeliler ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin tüm çabasının Suriye'nin daha iyi hale gelmesine yönelik olduğunu vurgulayarak "Birliğimizden kardeşliğimizden ayrılmadığımız sürece yarınımız bugünümüzden daha iyi olacak. Devletimizin de milletimizin de tüm çabası buraların daha iyi olmasıdır. Bu yıl geçen seneden daha iyidir. İnşallah bir yıl sonra çok daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Mazlumlar için geldiniz"

Cami cemaatinden Ahmed Reşit ise Türkiye’nin bölgeye intikalinin çok faydalı bulunduğuna dikkati çekerek "Sayın Valim siz buraya mazlumlar için geldiniz. Mazlumların tüm rızasını aldınız. Türkiye buraya gelerek camilere ibadet yerlerine sahip çıktı. Türkiye bize Arap ülkelerinden daha çok yardımda bulundu. 400 yıldan bu yana Türkiye ile komşuyuz.'' dedi.

Ziyaretin ardından Azez'deki yerel meclis binasına geçen Tekinarslan, burada Kilisli ve Azezli iş adamlarıyla bir araya geldi.

"Amacımız bölgede ticari hayatı geliştirmektir"

Türkiye’nin bölgede yaşayan halkın temel ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Tekinarslan, şunları kaydetti:

"Kilis ile Azez’deki iş adamlarını burada bir araya getirdik. Bir aydır bunun için çalışıyoruz. Türkiye bölgede yaşayan halkın temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekmek, su, barınma ve güvenliği sağlıyoruz. Elimizde ne imkan varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız önümüzdeki günlerde bu ticari hayatı daha da geliştirmektir. Öncüpınar sınır kapımızda bir tadilat ve genişletme yapacağız. İş adamlarının sınırdan giriş çıkışlarını kolaylaştıracağız."

Helalinden kazanan, hayırlı ve doğru yerlerde harcayan veya yatırım yapan tüccarlara her zaman destek olacaklarını ve onlara fırsat vereceklerini bildiren Tekinarslan, "Bölgede fitne çıkartmak isteyenleri biliyoruz. Sizler 2006-2009 yıllarında Türkiye'ye gidip gelen tüccarlarsınız. Bundan sonra birbirinizle yakın çalışma içerisinde olacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) bu bölgeye gelerek burada işlenen katliam ve zulümlere son verdi." şeklinde konuştu.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş de 6 yıl sonra Suriye'deki iş adamları ile bir araya geldiklerini hatırlatarak, "6 yıl aradan sonra ilk defa bir araya geldik. İnşallah bu toplantılara Kilis'te de devam ettireceğiz. Biz ticaretimizi geniş bir alana yaymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Azez Yerel Meclis Başkanı Muhammed Hac Ali de Vali Tekinarslan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bundan sonra Azez ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı tüccarlar beraber çalışacak." dedi.