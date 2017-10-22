Kilis'te askeri araç devrildi: 8 asker yaralı
Kilis'te göreve giden askerleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, göreve giden askerleri taşıyan zırhlı araç, Şehit Mehmet Hudut Karakolu girişinde devrildi.
Kazada, araçtaki 8 asker yaralandı. Yaralı askerler, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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