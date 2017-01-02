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Kilis’te askeri araç şarampole yuvarlandı: 2 asker yaralı

Kilis’te askeri minibüsün virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 askeri personel yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında sürücüsü öğrenilemeyen İl Jandarma Komutanlığına ait minibüs Kilis-Elbeyli Karayolu Yavuzlu köyü yakınlarında sürücüsünün virajı alamaması sonucu şarampole yuvarlandı. Minibüs sürücüsü ile bir askeri personel hafif şekilde yaralandı. Minibüs vinç yardımı ile devrildiği şarampolden çıkarıldı. Karayolu 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

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