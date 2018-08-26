Kilis'te bulunan Hulk Dede 88 yıldır Kilislileri serinletiyor

Kilis'te 1930 yılında inşa edilen ve adını bahçesinde bulunan "Hulk Dede Türbesi"nden alan havuz, halkın kavurucu yaz sıcaklarında serinlemek için tercih ettiği mekanların başında yer alıyor.

Kentin yaklaşık 2 yıl öncesine kadar tek havuzu olan Hulk Dede'de, ücretsiz düzenlenen kurslarda yüzmeyi öğrenen çocuklar da ödüllendiriliyor.

Havuzun işletmecisi İrfan Oylumluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havuzun şehrin sembol alanlarından biri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 88 yıl önce dedesi tarafından kurulan havuzu, dedesinin vefatının ardından babasının işletmeye başladığını dile getiren Oylumluoğlu, babası yaşlanınca da 8 yıl önce bayrağı kendisinin devraldığını kaydetti.

Oylumluoğlu, 2 yıl öncesine kadar kentin tek havuzunun sahibi olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dünyanın neresinde bir Kilisli varsa ve ömrünün en az 3-5 yılını burada geçirmişse bu havuza muhakkak girmiştir. Kilis'te neredeyse herkes yüzmeyi burada öğrenmiştir. Rahmetli dedem burayı 1930'da yaptırmış ve 40 yıl işletmiş, daha sonra babama devretmiş. Yaklaşık 40 yıl kadar da babam devam ettirdi. Babam da yaşlanınca buranın kaybolup gitmesine gönlüm elvermediği için İstanbul'dan memleketime dönüş yaptım ve zamana uygun olarak tadilat yaptırdım. Kilis'te bir akarsuyumuz, göletimiz ve denizimiz yok. Çocuklarımızı bu kültürden mahrum etmemek için zamana uygun olarak yenilendik."

Havuzda yüzmeyi öğrenene kebap

Çocuklara kötü alışkanlıklar edinmemeleri için ücretsiz yüzme öğrettiğini dile getiren Oylumluoğlu, hedefinin dedesinden ve babasından kendisine kalan havuzu gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu vurguladı.

Oylumluoğlu, dedesinin havuzda yüzme öğrenen çocukları, ücret almayarak ödüllendirdiğini belirterek, geleneğin bugün de devam ettiğini, kendilerinin de çocuklara kebap ısmarladığını söyledi.

İşletmeyi devraldığında bahçesindeki tarihi Hulk Dede Türbesi'nin çevre düzenlemesini yaptırdığını ve ulaşım için yol açtırdığını anlatan Oylumluoğlu, "Buranın inanç turizmi açısından da önemli olduğunu düşündüğüm için çevresine bakım yapıp, il dışından gelenler için otopark oluşturdum." ifadesini kullandı.

Dededen toruna herkes bu havuzda yüzüyor

Mıhali Mahallesi Muhtarı Mehmet Fazlı Zaptiyeoğlu da rahmetli babasının 1932 doğumlu olduğunu ve sağlığında bu havuzda yüzdüğünü kendilerine anlattığını söyledi.

Kendi çocukluğunun da burada geçtiğini dile getiren Zaptiyeoğlu, "Şimdi de torunlarımı getirdim. Havuzun tarihi çok eski, belki babamdan da eskidir. Yıllar önce buradan göçmüş insanlar döndüklerinde 'benim çocukluğum burada geçti, burada bir de yatır vardı' diyor. Biz de muhtarlık olarak gelenleri gezdiriyoruz." diye konuştu.

Havuza gelen Mustafa Kara da 5-6 yaşlarındayken dedesi ve babasıyla birlikte girdiği havuza artık çocuğuyla geldiğini aktardı.

Ömer Kaplan ise yüzmeyi dedesiyle birlikte geldiği havuzda öğrendiğini anlattı.

Suriyeli Muhammed Halo, iç savaş nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığındıklarını ve Kilis'te yaşamaya başladıklarını belirterek, "Beş yıldır bu havuza geliyoruz, yüzmeyi burada öğrendik, çok güzel bir havuz." dedi.