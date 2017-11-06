Kilis'te kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçağıl Köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, M.T, M.A, H.B, S.A, A.A, C.G. ve M.Ş'yi kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.
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