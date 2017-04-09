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Kilis'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 kişi yaşamını yitirdi

Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi.

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Öncüpınar Gümrük Kapısı yolunda bulunan Leylit Büyükbaş Hayvan Çıkrığı mevkisinde tarım işçilerinin kaldığı bağ evinde yaşayan Fatma Kaya (74) ve oğlu Ahmet Kaya'dan haber alamayan iş arkadaşları, anne ve oğlunu odalarında baygın halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Fatma ve Ahmet Kaya'nın hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ve oğlunun cesetleri, Gaziantep Adli Kurumuna gönderildi.

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