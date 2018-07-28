Kilis'te özel güvenlik bölgelerinin süresi 15 gün uzatıldı

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Höyük-Kemal Yanık Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Çerçili Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Hilaltepe Hudut Karakolu Bölgesi, Şerif Kaya Hudut Karakolu Bölgesi, Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu Bölgesi, , Hilaltepe-Saatli-İlhami Hardal Hudut Karakolu Bölgesi, Afrin-Şimşek Hudut Karakolu Bölgesi, Şimşek-Demirışık Hudut Karakolu Bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar Hudut Karakolu Bölgesi, Öncü-İnanlı Hudut Karakolu Bölgesi, Şehit Mehmet -Öncü Hudut Karakolu Bölgesi, Çobanbey-Alsancak Şehit. Yusuf Beylem Hudut Karakolu Bölgesi, ve Şehit Yalçın Nane-Ermiş Hudut Karakolu Bölgesi, 27 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17.00’den başlayıp 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00’de bitecek şekilde gün süreyle Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verildi" denildi.