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Kilis'te özel güvenlik bölgelerinin süresi 15 gün uzatıldı

Kilis Valiliği, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Hareketi bölgesinin Türkiye tarafındaki sınıra yakın bölgeleri özel güvenlik bölgesi süresinin 10 Ağustos tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

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Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Höyük-Kemal Yanık Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Çerçili Hudut Karakolu Bölgesi,  Darmık-Hilaltepe Hudut Karakolu Bölgesi, Şerif Kaya Hudut Karakolu Bölgesi,  Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu Bölgesi, , Hilaltepe-Saatli-İlhami Hardal Hudut Karakolu Bölgesi, Afrin-Şimşek Hudut Karakolu Bölgesi,  Şimşek-Demirışık Hudut Karakolu Bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar Hudut Karakolu Bölgesi,  Öncü-İnanlı Hudut Karakolu Bölgesi,  Şehit Mehmet -Öncü Hudut Karakolu Bölgesi,  Çobanbey-Alsancak Şehit. Yusuf Beylem Hudut Karakolu Bölgesi, ve Şehit Yalçın Nane-Ermiş Hudut Karakolu Bölgesi, 27 Temmuz 2018 Cuma  günü saat 17.00’den başlayıp  10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00’de bitecek şekilde gün süreyle  Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verildi" denildi.

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