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Kilis'te PKK operasyonu: 1 tutuklama

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

  • AA
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Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinden terör örgütü PKK/PYD mensubu bir kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Şüphelinin Deliosman Köyü'nde saklandığını belirleyen ekipler, bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi.

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edilen A.Ö. gözaltına alındı.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem başlatılan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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