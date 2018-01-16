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Kilis'te sadece askerler değil, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin izinleri 2. bir emre kadar kaldırıldı

Türkiye, terör yuvası Afrin’e harekât planını devreye koydu. Sınırda ‘teyakkuz’a geçildi. Kilis'te sadece askerler değil, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin izinleri 2. bir emre kadar kaldırıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ordu kurduğunu sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler" sözleriyle Afrin operasyonun sinyalini vermesi sonrası sınıra yapılan askeri sevkiyat hızlandı.
 
Türkiye'nin dört bir yanından Suyriye sınırına askeri sevkiyat aralıksız sürüyor. Afrin'e en yakın il olan Kilis'te hareketlilik had safhada.
 
İKİNCİ BİR EMRE KADAR İZİNLER İPTAL
 
Kilis'te sadece askerler değil, sağlık çalışanları ambulans şoförleri ve güvenlik görevlilerinin izinleri ikinci bir emre kadar kaldırıldı. Ayrıca hastanelerde bulunan yoğun bakın üniteleri de boşaltılmış durumda.

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