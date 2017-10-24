Kilis'te tarihi camiden roket mermisinin izleri siliniyor

Kilis'te, geçen yıl Suriye'den roket mermisi atılması sonucu zarar gören 464 yıllık Canbolat Tekye Camisi'nin aslına uygun restorasyonu yapılıyor.

Osmanlı'nın Kilis Sancak Beyi Canbolat Bey tarafından Tekke Mahallesi'nde 1553'te yaptırılan Canbolat Tekye Camisi, kente geçen yıl 24 Nisan'da atılan roket mermilerinden birinin isabet etmesi sonucu zarar gördü.

Fırat Kalkanı Harekatı ile roket mermilerinin atıldığı bölgenin DEAŞ'lı teröristlerden arındırılmasının ardından, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce camide restorasyon çalışması başlatıldı.

Burada 40 kişilik ekiple tarihi dokuya uygun yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, avludaki medrese hücreleri, cami yanındaki türbe ve mezar taşları da onarılıyor.

Camide kurulan iskele sistemiyle, kubbedeki motifler ve yazılar, aralarında 6 kadının da bulunduğu nakkaşlar tarafından gün yüzüne çıkarılıyor.

Osmanlı'nın Kilis'teki ilk eserlerinden Canbolat Tekye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının gelecek yıl temmuzda tamamlanması hedefleniyor.

"Terörün camisi ve mabedi yoktur"

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerce atılan roket mermisinin tarihi camide büyük tahribata yol açtığını söyledi.

Bu yapının, yöredeki en önemli camilerden birisi olduğunu dile getiren Güven, caminin ve çevresinin yeninden ihya edildiğini belirtti. Güven, "Yaklaşık 3,5 milyon lira harcamayla camiyi asli hüviyetine kavuşturarak yeniden Kilislilerin hizmetine açacağız." dedi.

Güven, "Terörün camisi ve mabedi yoktur, insan canına kastedenler için cami bir hiç kalır. Terörün öyle bir kıblesi olmadığı için rastgele her yere saldırabiliyorlar. Ama biz de derhal gerekli çalışmalarımızı yaparak müdahale ediyoruz. Şu an caminin iç kısmındaki o muhteşem tezyinat da yeniden çiziliyor. İnşallah camimiz pırıl pırıl şekilde milletimizin hizmetine girecek." diye konuştu.

İsa Güven, Kilis'te 1-2 yer haricinde bütün tarihi eserlerin restore edildiğini kaydetti.

Cami restorasyonunda görevli mimar Hayriye Koçuşağı da amaçlarının camiyi ilk günkü haline uygun şekilde onarmak olduğunu bildirdi.

Koçuşağı, "Roketin düştüğü alanı bir izmiş gibi kabul edip, verdiği zararları giderip, yeniden kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Camiyi bir 450-500 yıl daha yaşatmayı amaçlıyoruz." dedi.