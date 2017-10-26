Kilis’te terör örgütü PKK/PYD ve DEAŞ üyesi 2 terörist yakalandı
Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan PKK/PYD ve DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 2 terörist sınır devriyeleri tarafından yakalandı.
- İHA
Suriye'nin kuzeyinden illegal yolarla Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist ile DEAŞ terör örgütü mensubu 1 teröristin güvenlik güçlerince yakalandı. 2 teröristin ifadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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