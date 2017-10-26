Kilis’te terör örgütü PKK/PYD ve DEAŞ üyesi 2 terörist yakalandı Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan PKK/PYD ve DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 2 terörist sınır devriyeleri tarafından yakalandı.