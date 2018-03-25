Kilis'te traktör devrildi: 1 ölü

<p> Mehmet Hızal'ın (18) kullandığı 79 EB 903 plakalı traktör, Musabeyli ilçesine bağlı Kürtüncü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.</p> <p> Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.</p>
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