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Kilis'te traktör devrildi: 1 ölü

Kilis'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Mehmet Hızal'ın (18) kullandığı 79 EB 903 plakalı traktör, Musabeyli ilçesine bağlı Kürtüncü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

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