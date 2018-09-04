Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

Kilis'te, 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Suriye uyruklu M.K, A.E. ve H.K'nın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada, 42 kilo 430 gram esrar ile 202 bin 206 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekiplerce düzenlenen bir başka operasyonda ise Suriye uyruklu Ş.B, M.M. ve A.S'nin araçlarında ve üst aramasında 914 uyuşturucu hap bulundu.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ziya Gökalp; Yeni Mecmua ile Küçük Mecmua Yazıları

Ziya Gökalp; Yeni Mecmua ile Küçük Mecmua Yazıları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah

Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah

Emine Erdoğan Kırçın yalası'nda

Emine Erdoğan Kırçın yalası'nda

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA