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Kilis'teki FETÖ/PDY davasında 8 eski adliye personeli tutuklandı

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 11 tutuklu sanıktan 8'ine hapis cezaları verildi.

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Kilis L Tipi Kapalı Cezaevindeki salonda görülen duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddiasıyla yargılanan, eski adliye çalışanlarından oluşan bazı tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan İlhan Yalın, son savunmasında ByLock kullanmadığını öne sürerek, "Kimseden emir ve talimat almadım. İddianamede tarafıma böyle bir suçlama da isnat edilmiş değildir. İddiaları kabul etmiyorum. Kilis'te 3 gün görev yaptım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Önceki savunmalarını yineleyen diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddedip beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Salih Karafolu, Adil Bazoğlu, Aziz Çelik, Hikmet Cabioğlu, İrfan Murat Karaca, Murat Yükler ve İlhan Yalın'ı 7 yıl 6 ay, Metin Tatar'ı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Ufuk Baş'ın ise beraatine karar verildi.

Sanıklardan Oğuz Yıldırım ve Fatih Çetin'in dosyalarını ayırarak, tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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