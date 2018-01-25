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Kilis'ten Suriye'ye uzanan gökkuşağı böyle görüntülendi

Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun 6'ncı gününde Kilis'ten Azez'e uzanan gökkuşağı dikkat çekti.

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Kilisli vatandaşlar tarafından da ilgi ile izlenen gökkuşağı, drone ile havadan da görüntülendi. Kilis'in kuzeyinden Azez'e doğru uzanan gökkuşağı görsel bir şölene dönüştü.

Yaklaşık 20 dakika belirgin olarak görülebilen gökkuşağı, bulutların yükselerek yağmurun başlamasıyla yavaş yavaş kayboldu.

 

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