Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'ten terör hedeflerini ateş altına aldı.
- AA
Afrin kırsalında teröristler ile sıcak çatışma sürerken, Kilis'ten fırtına obüsleri ve tanklarla PKK'lı teröristlerin belirlenen hedefleri de vuruldu.
KİLİS MERKEZİNDEN GÖZLENDİ
TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla başlatılan harekat devam ediyor.
Bu kapsamda Afrin kırsalında akşam saatlerinde belirlenen terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis'ten çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vurulurken yapılan atışların bir kısmı kent merkezinden de görüldü.
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