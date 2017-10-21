Kimse sakinleştiremedi! Ayırmak isteyenleri ısırdı

Olay Karaköy'de bir cadde üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; Talip Cevahir iş yerinin önüne aracını park etmek istedi. Bu sırada isminin Ali olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü seyir halindeyken park edilmeye çalışılan otomobil ile hafif şekilde çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü sözlü tartışmaya başladı. Giderek tartışma büyüdü ve Talip Cevahir, motosiklet sürücüsüne kafa attı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞANIN KOLUNU ISIRDI

Aldığı darbe ile öfkelenen motosiklet sürücüsü, Cevahir'in aracını tekmeleyip yumrukladı. Darbe sonucu aracın arka sileceği ve stop lambası kırıldı. Motosiklet sürücüsü, kavgayı ayırmaya çalışan çevredekilere de sopa ve taş ile saldırıp bir kişinin kolunu ısırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine de direnen sürücüyü ekipler güçlükle sakinleştirdi. Olay yerinde baygınlık geçiren sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

'CAM ŞİŞE KIRIP GELDİ, HERHALDE TALİP ABİYE SAPLAYACAKTI'

Kavgayı ayırmaya çalışan Emre Ekinci, "Delirmiş bir şekilde geldi üstümüze. Sopayla gelip Uğur arkadaşımıza saldırdı. Ayağına kafasına tekme attı. Araya ben girdim, ben tuttum. Adamı sakinleştirip uzaklaştırmaya çalıştık ama adam sakinleşecek gibi bir tip değil. Saldırmaya devam etti. O arada araca zarar verdi. Benden kurtulmak için kolumu ısırdı" diye konuştu.

Kavgaya karışan Talip Cevahir de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.