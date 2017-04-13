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Kimyasal katliamı araştıracak ekip Türkiye'de!

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) bir ekip İdlib'deki kimyasal saldırıyı incelemek için Lahey'den Türkiye'ye geldi.

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İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırıyı incelemek üzere uluslararası bir ekip harekete geçti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden bir ekip incelemelerde bulunmak üzere Lahey'den Türkiye'ye geldi.

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