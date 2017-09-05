Kınalıada'da çirkin Alman: Bayrağı yakarak provokasyona kalkıştı

Alman vatandaşı H.P., Kınalıada'da esnafın caddeye astığı 5 metrelik Türk bayrağını yaktı. Olayın duyulması üzerine Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler H.P.'yi (31) gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen H.P.'nin sorgusu sürüyor. Esnaf dükkânlarına tepki olsun diye daha büyük Türk bayrakları astı. AK Parti Adalar Teşkilatlanma Başkanı Derviş Atıcı, "Türk milleti bu provokasyonlara karşı dikkatli olmalı" dedi. (Sabah)