Kırıkhan ilçesindeki operasyonda, bir otomobil ile aküye zulalanmış 78 bin 300 uyuşturucu hap bulundu Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki operasyonda bir otomobile ile aküye zulalanmış 78 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.