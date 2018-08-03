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Kırıkhan ilçesindeki operasyonda, bir otomobil ile aküye zulalanmış 78 bin 300 uyuşturucu hap bulundu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki operasyonda bir otomobile ile aküye zulalanmış 78 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkhan ilçesinde belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, adreste bulunan bir araç ile ev içerisindeki araç aküsüne zulalanmış 78 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklandı.

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