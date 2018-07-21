Kırıkkale'de düğünde havaya ateş açan 15 kişi gözaltına alındı
Kırıkkale'de düğünde havaya ateş açan 15 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
- DHA
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde silah atılmaması konusunda tedbirlerini sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, Sanayi Mahallesi1281 Sokak'ta bir düğünde silahla havaya ateş açıldığı ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, düğünde havaya silahla ateş açtığı tespit edilen 15 kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, düğünlerde silah atanlara asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.