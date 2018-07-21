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Kırıkkale'de düğünde havaya ateş açan 15 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de düğünde havaya ateş açan 15 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

  • DHA
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde silah atılmaması konusunda tedbirlerini sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, Sanayi Mahallesi1281 Sokak'ta bir düğünde silahla havaya ateş açıldığı ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, düğünde havaya silahla ateş açtığı tespit edilen 15 kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, düğünlerde silah atanlara asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

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