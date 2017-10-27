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Kırıkkale'de, FETÖ sanıkları 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında açılan davada yargılanan 4. sınıf eski emniyet müdürleri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla haklarında dava açılan 4. sınıf eski emniyet müdürleri Uğur Aydoğdu ve Ali Aykan, eski polis İlhami Toros ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Aydoğdu, savunmasında, devlet ve millet için gece gündüz demeden çalıştığını iddia etti.

Türkiye'ye ihanet edenlerin karşısına ilk kendisinin çıkacağını ileri süren Aydoğdu, "Devletime şerefimle hizmet ettim. Ben FETÖ'cü değilim. Hiç bir cemaate de üye değilim. Kaçmak istesem kaçabilirdim. Ancak suçsuz olduğumu bildiğim için geldim teslim oldum. Suçsuzum. Beratımı talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Aykan ise kendisinin emniyet teşkilatında 20 yılı aşkın süredir görev yaptığını ifade etti.

Bu görevin 15 yılının özel hareket dairesinde geçirdiğini vurgulayan Aykan, "Burası torpille, kayırmayla görev alınacak bir yer değil. Burada sadece gönüllü çalışabilirsin. Teröristlerle kelle koltukta Hakkari'de, Şırnak'ta mücadele ettim. Bu hainlerin düzenlediği 15 Temmuz gecesinde şehit olan 48 polisin çoğu benim arkadaşımdı. Ben de orada olsaydım belkide şehit olacaktım. Şimdi ise terör örgütü üyeliğiyle yargılanıyorum. Kesinlikle bu hain yapının üyesi değilim. Suçsuzum. Beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 4. sınıf eski emniyet müdürleri Aydoğdu ve Aykan'a 7 yıl 6 ay, eski polis Toros'a da 7 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve kamu görevini kötüye kullanmak" suçundan tutuklu yargılanan Ali Özdemir'e 13 yıl 9 ay ve Bedirhan Örsdemir'e de 10 yıl hapis cezası verildi.

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