Kırıkkale'de FETÖ sanıklarına 6 yıl 3 ay ila 8 yıl 2 ay 22 gün arasında değişen hapis cezaları verildi

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, Kırıkkale Üniversitesinin eski akademik ve idari 11 personeli, 6 yıl 3 ay ila 8 yıl 2 ay 22 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Abdülsamet Arık, Fatih Sultan Bilmen, Yakup Genç, Bayram Güner, Hasan Yurtseven, Murat Çağlaroğlu, Selim Eraslan, Enes Tan, Fedai Yılmaz, Ayşe Gül Mamak, Ahmet A, Eyüp K, Serhat D. ve tutuksuz sanık Bülent Ç. ile avukatları salonda hazır bulundu. Firari, Leyla Durmaz ise mahkemeye katılmadı.

Tutuklu sanık Tan, FETÖ üyesi olmadığını ve talimatla bankaya para yatırmadığını iddia etti.

Diğer sanıklar da silahlı terör örgütü üyeliği iddiasını kabul etmediklerini belirterek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Arık'a 7 yıl 8 ay 15 gün, Bilmen'e 7 yıl 11 ay, Genç'e 6 yıl 10 ay 15 gün, Güner'e 8 yıl 2 ay 22 gün, Yurtseven'e 7 yıl 6 ay, Çağlaroğlu'na 7 yıl 1 ay, Eraslan'a 6 yıl 3 ay, Tan'a 6 yıl 9 ay 7 gün, Yılmaz'a 7 yıl 1 ay, Mamak'a 7 yıl 6 ay ve firari Durmaz'a 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Dosyaları tefrik edilen sanıklar Ahmet A, Serhat D, Eyüp K. ve Bülent Ç. tahliye edildi.