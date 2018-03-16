Kırıkkale'de FETÖ'nün 'il ablası' tutuklandı
FETÖ'nün 'Kırıkkale il ablası' olduğu iddia edilen, hakkında yakalama kararı bulunan Meryem Alkulak, Ankara´da yakalandıktan sonra Kırıkkale´ye getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- İHA
FETÖ'nün 'Kırıkkale il ablası' olduğu iddia edilen Nesibe kot adlı Meryem Alkulak, dün Ankara´da yakalanarak gözaltına alındı. Ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale´ye getirilen Meryem Alkulak, sevk edildiği adliye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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DHA-Güvenlik - - Erhan GÖĞEM
2018-03-16 18:09:08
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