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Kırıkkale'de FETÖ'nün 'il ablası' tutuklandı

FETÖ'nün 'Kırıkkale il ablası' olduğu iddia edilen, hakkında yakalama kararı bulunan Meryem Alkulak, Ankara´da yakalandıktan sonra Kırıkkale´ye getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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FETÖ'nün 'Kırıkkale il ablası' olduğu iddia edilen Nesibe kot adlı Meryem Alkulak, dün  Ankara´da  yakalanarak gözaltına alındı. Ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale´ye getirilen Meryem Alkulak, sevk edildiği adliye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

 

 

 

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DHA-Güvenlik -  - Erhan GÖĞEM

2018-03-16 18:09:08

 

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