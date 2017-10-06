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Kırıkkale'de FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandıkları tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerinde arama yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.      

 

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