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Kırıkkale'de fırıncılar tartıştı silah ateşlendi: 4 yaralı

Kırıkkale'de yan yana bulunan iki fırından birinin işletmecisi ve birinin mülk sahibi arasında yaşanan tartışma sonucu birisi silahla olmak üzere 4 kişi yaralandı.

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Kırıkkale’de Yenidoğan Mahallesi Millet Bulvarı üzerinde yan yana bulunan iki fırından birinin işletmecisi ve birinin de mülk sahibi arasında alacak verecek davasından tartışma yaşandı.

TARTIŞMADA SİLAH ATEŞLENDİ

Ramazan B., Hüseyin B. ile Nizamettin A., Burhanettin A. arasında yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu 3 kişi darp sonucu, Hüseyin B. ise ayağından silahla yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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