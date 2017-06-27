ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 45 DU 802 ile 71 DU 715 plakalı otomobiller, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Olayda ölen ve yaralananların kimlik tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA