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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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Hüseyin Mercan idaresindeki 06 BH 7287 plakalı otomobil, Kayseri-Kırıkkale karayolu Hasandede Köyü Kavşağı'nda Hidayet Ceren kontrolündeki 41 HC 503 plakalı otomobille çarpıştı.      
 
Kazada sürücü Mercan, aynı otomobildeki Merve Mercan ile isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.      
 
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.      
 
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri karayolu araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.            

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