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Kırıkkale'de lastiği patlayan minibüs devrildi: 12 yaralı

Kırıkkale'de lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

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Tufan Çağlar (53) idaresindeki 34 JKY 64 plakalı minibüs, Kırıkkale-Samsun karayolunun 48. kilometresinde arka lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile Meryem (26), Neslihan (43) ve Rümeysa Yaren (4), Temel (42), Batuhan (17), Hüseyin (67) ve Yusuf Emre Karabulut (8), Ezine Çağlar (53), Jale (31), İlker (2) ve Ramazan Civelek (36) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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