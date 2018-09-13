Kırıkkale'de organize suç örgütü operasyonu: 20 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yüksek İhtisas Hastanesinde evrakta sahtecilik ve suç örgütüne üye oldukları iddiası üzerine 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Alaattin Çakıcı'ya 22 Haziran'da süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve Çakıcı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla aralarında eski İl Sağlık Müdürü F.E.G, eski başhekim T.A. ile hastane müdürü A.Ü, doktorlar S.Z, C.Ş, S.D, İ.K, H.A, Ö.A, A.D, M.G, H.G, O.D. ve hemşire M.U'nun da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı.

Adresinde bulunamayan bir kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Alaattin Çakıcı, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlığı nedeniyle 17 Mayıs'ta Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılmış, 13 Ağustos'ta da Sincan Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.