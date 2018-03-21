Kırıkkale'de polis ekipleri Nevruz öncesinde asayiş uygulamasında bulundu
Kırıkkale’de düzenlenen asayiş uygulamasında polis ekipleri üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu alanlarda kontrollerde bulundu.
- İHA
Kırıkkale’de düzenlenen asayiş uygulamasında polis ekipleri üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu alanlarda kontrollerde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur uygulamasında Kırıkkale’de üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Yahşihan İlçesi’nin Yenişehir Mahallesi’ndeki kamuya açık alanlarda denetimler sağlandı.
Yaklaşan Nevruz kutlamaları öncesi tedbir amaçlı yapılan uygulamaya İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 53 polis katıldı. Uygulama sırasında kafe, restoran ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda kimlik kontrolleri ve aramalar yapıldı.
Denetimler sırasında durdurulan taşıtlar üzerinde de detaylı kontroller yapıldı.
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