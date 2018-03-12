Kırıkkale'de prize takılı şarj aleti yangına neden oldu

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle semtinde bulunan Asude Sitesi B Blok 6'ncı katta Ercan İnce'ye ait dairede meydana geldi. Ev sahibi Ercan İnce, 4 yaşındaki kızı Almina'ya semt pazarından aldığı oyuncağı şarj etmek üzere elektrik fişine taktıktan sonra maç izlemek üzere diğer odaya geçti. Bir süre sonra şarja takılı oyunca büyük bir gürültüyle patladı. Ercan İnce, odaya girdiğinde şarjdaki oyuncağın parçalandığı ve yangın çıktığı gördü. İnce ve eşi Ayçelen İnce, alevlere müdaha etmeye çalışırken, bağırışmalar ve evden yayılan dumanları gören komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada yangını söndürmeye çalışan İnce çifti ile üst katta mahsur kalan 3 komşusu, dumandan etkilendi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ercan ve eşi Ayçelen İnce ile duman nedeniyle üst katta mahsur kalan komşuları Nazan Güven, kızı Eda Güven ve Betül Cavcı, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Dumandan zehirlenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Evde büyük hasarın meydana geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.