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Kırıkkale'de psikolojik tedavi gören bir kişi, engelli anne ve babasını pompalı tüfekle öldürdü

Kırıkkale'de psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gördüğü öğrenilen kişi, işitme engelli anne ve babasını evlerinde pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Güzeltepe Mahallesi 566. Sokak'taki bir apartmanın 2. katında ailesiyle oturan Akın K'nin (25), ikisi de işitme engelli babası Feti Metin K. ve annesi Recebiye K'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürüldü.

Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, anne ve babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akın K, olayda kullandığı silahla gözaltına aldı.

Haber alarak eve gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

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