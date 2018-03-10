Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kırıkkale'de silahlı kavga: 2 ölü

Kırıkkale'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün akşam saatlerinde Selim Özer Mahallesi 2355 Sokak'ta meydana geldi. E.B., pompalı tüfeğini de yanına alarak T.D. ile N.N.E.'nin oturduğu eve giderek alacaklarını istedi. Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.B. tüfekle T.D. ve N.N.E.'ye ateş ederek öldürdü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
 
T.D. ve N.N.E.'nin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.
 
Olayın ardından kaçan E.B., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

Bunlar ancak Rusya'da olur

Bunlar ancak Rusya'da olur

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA