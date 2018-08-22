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Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

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Yakup Tekbaş (56) idaresindeki 38 AN 343 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun karayolu Gündoğdu Mahallesi yakınlarında Mehmet Göksu (34) yönetimindeki 06 Y 1422 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 yaşındaki Emirhan Göksu şarampole fırladı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Kerziban Göksu da (65) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki Emirhan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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