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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, Ankara'dan temin edilen uyuşturucu maddenin Kırıkkale'ye getirileceği ihbarı üzerine, Kırıkkale-Ankara karayolunda bir aracı durdurdu. Araçta bulunan M.E, Y.E, İ.B. ve R.U. bir miktar eroin maddesi ile gözaltına alındı.

Bu şahıslarla bağlantısı olan ve Kaletepe Mahallesi'nde bulunan ikametinde uyuşturucu madde kullandıran K.İ. de çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ile yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. ve R.U. "uyuşturucu madde ticareti yapma", K.İ. ise "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek" suçundan tutuklandı. Y.E. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, emniyetten çıkarıldıkları sırada basın mensuplarına sözlü ve fiili eylemde bulunan zanlılara polis ekipleri engel oldu.

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