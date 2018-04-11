Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kırıkkale'de 'Valiyim' diyerek iş adamının 30 bin lirasını dolandırdılar

Kırıkkale'de, telefonda kendilerini vali olarak tanıtıp bir iş adamını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Elazığ'da yaşayan iş adamı M.İ'yi arayan ve kendilerini vali olarak tanıtan E.D, B.G, E.Y, A.Y. ve R.B, engelliler için tekerlekli sandalye alacakları bahanesiyle kampanyaya kendisinin de katılmasını istedi. İş adamı M.İ. verilen hesap numarasına 30 bin lira yatırdı.

M.İ. daha sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayınca şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, B.G. ile E.D'yi Elazığ'da, E.Y, A.Y. ve R.B'yi Kırıkkale'de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhrubaşkanı Erdoğan net konuştu 'Fransa gibi Fransız kalmayacağız'

Cumhrubaşkanı Erdoğan net konuştu 'Fransa gibi Fransız kalmayacağız'

Az bilinen çarpıcı tarihi fotoğraflar

Az bilinen çarpıcı tarihi fotoğraflar

MEB sınavla öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı

MEB sınavla öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı

Zayıflayım derken kilo aldıran besinler

Zayıflayım derken kilo aldıran besinler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA