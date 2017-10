Kırıkkaleli genç çiftçilere büyükbaş hayvanlarına kavuştu

Bu sene ikinci dönemi uygulanan “Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi” çalışmaları kapsamında Kırıkkale’den Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından destek almayı hak eden 132 projenin hibe işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda kentte büyükbaş hayvancılık projeleri ile destek almaya hak kazanan 78 genç çiftçiye büyükbaş hayvanları dağıtıldı.

Düzenlenen büyükbaş hayvan dağıtımı töreninde açıklamalarda bulunan Kırıkkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz, dünya genelinde gelişen teknolojinin sunduğu imkânların tarım sektörüne de hızla entegre olduğuna, bu bağlamda tarım sektöründe genç ve dinamik zihinlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna değindi. Ayrıca genç çiftçilerin ihtiyaç duymaları halinde il ve ilçe müdürlüklerinin her zaman teknik destek sunmayı görev edindiklerini belirten Yılmaz, “Tarım bitkisel üretimi, hayvancılığı, gıda üretimi, satışı ve sanayisi ile bir sektördür. Bu sektörün birer yapıtaşı olarak her birimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek hep birlikte kırsal kalkınmaya katkı sağlamakla yükümlüyüz. Tarım gelecek demek, üretmek ve nüfusumuza sağlıklı, güvenilir gıda sunmak zorundayız. Gençlerimiz ve tarıma yıllarını vermiş emektar çiftçilerimiz ile bir arada yenilikçi bir bakış açısı içerisinde işbirliği ile gelişmeliyiz” şeklinde konuştu.