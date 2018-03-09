Kırklareli jandarması 60 madalyon ele geçirdi
Kırklareli jandarması, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen iki kişinin adreslerinde yaptığı aramada 60 madalyon ele geçirdi.
- DHA
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların tarihi eser kaçakçılığı yaptığı duyumları alması üzerine R.A. ve O.A. isimli şahısların üzerinde arama yaptı.
R.A.'nın üzerinde 31 adet madalyon ele geçirildi. Şahıslarla yapılan mülakat sonucunda kendi rızaları ile evlerinde bulunan 1 adet kase, 29 adet madalyon, 2 adet hac sembolü ve 1 adet taşlı yüzüğü jandarmaya teslim etti. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.
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