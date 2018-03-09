Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kırklareli jandarması 60 madalyon ele geçirdi

Kırklareli jandarması, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen iki kişinin adreslerinde yaptığı aramada 60 madalyon ele geçirdi.

  • DHA
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri,  bazı şahısların tarihi eser kaçakçılığı yaptığı duyumları alması üzerine R.A. ve O.A. isimli şahısların üzerinde arama yaptı.
 
R.A.'nın üzerinde 31 adet madalyon ele geçirildi. Şahıslarla yapılan mülakat sonucunda kendi rızaları ile evlerinde bulunan 1 adet kase, 29 adet madalyon, 2 adet hac sembolü ve 1 adet taşlı yüzüğü jandarmaya teslim etti. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

Bunlar ancak Rusya'da olur

Bunlar ancak Rusya'da olur

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA