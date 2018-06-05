Kırklareli merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı
Kırklareli merkezli 4 ilde 'Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' iddiasıyla 9 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "kaçakçılık,", "uyuşturucu", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu'na muhalefet" suçlarına karıştıkları iddiasıyla Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 34 şüpheli tespit edildi.
34 şüpheli, 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binasında yapılan aramalara, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya da katıldı.
Jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde, yurda kaçak yollarla getirilen çok sayıda hayvan, sahte küpe ve telsiz ele geçirildi.
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