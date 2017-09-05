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Kırklareli'de 225 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan 225 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

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Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan 225 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ağustos ile 4 Eylül tarihlerinde merkeze bağlı köylerle Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 9 ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 225 kaçak ve sığınmacıyı yakaladı.

Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçak ve sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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