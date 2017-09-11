Kırklareli'de 4 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Olay, Kırklareli il merkezine bağlı Paşayeri köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş tarlada Hint keneviri olduğu gerekçesiyle yapılan bir ihbar sonucu jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin birlikte tarlada yaptıkları kontrolde, söz konusu 3 dönümlük boş tarlada 4 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tarla sahibi A.Y. gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen Hint kenevirlerinden numune alınarak geri kalanı imha edildi.