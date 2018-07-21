Kırklareli'de 44 kaçak yakalandı
Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 44 kaçak yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan grubu tespit etti.
Operasyonda, Pakistan, İran, Irak ve Afganistan uyruklu 44 kişi yakalandı.
Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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