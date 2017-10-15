Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kırklareli'de 67 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 67 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan üç grubu tespit etti. 
 
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan, Pakistan, İran ve Suriye uyruklu 67 kaçak ve sığınmacı yakalandı. 
 
Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 
 
Kaçaklara organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir kişi de gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı imha edildi

PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı imha edildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA