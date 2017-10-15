Kırklareli'de 67 kaçak ve sığınmacı yakalandı
Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 67 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
- AA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan üç grubu tespit etti.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan, Pakistan, İran ve Suriye uyruklu 67 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaçaklara organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir kişi de gözaltına alındı.
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