Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kırklareli'nde FETÖ'nün darbe girişimi davasında müebbet kararı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan, TSK'den ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa müebbet, 1 sanığa ise 2 yıl hapis cezası verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan TSK'den ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa müebbet, 1 sanığa ise 2 yıl hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanıklar hakkındaki kararı açıkladı.

Yeltepe, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildiğini, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan Murat Erdoğan, Efendi Haspolat, Şeref Taş, İlker Birel, Gökhan Bayniş, Dahi İbrahim Bilgiçataç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini, yargılama sürecindeki iyi hallerinden indirim uygulanarak cezanın müebbet hapis cezasına çevrildiğini açıkladı.

Yeltepe, sanıklardan Mehmet Metin Omur'un ise "emre itaatsizlik" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve umulan faydanın hasıl olduğu gerekçesiyle tahliyesine karar verildiğini belirtti.

Sanıklar duruşmanın ardından geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi ring araçlarına bindirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Güzel´in cenaze töreninde TBMM´de bir ilk

Güzel´in cenaze töreninde TBMM´de bir ilk

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA