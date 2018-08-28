Kırklareli'nde 165 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 8 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonlarda Afganistan, Pakistan, Irak ve İran uyruklu 165 kişiyi yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.