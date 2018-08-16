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Kırklareli’nde 23 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan 23 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

  • İHA
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollara Bulgaristan’a gitme hazırlığı yapan iki ayrı grubu tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 23 kişi yakalandı.
 
Şahıslar, işlemlerinin ardından Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
 

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