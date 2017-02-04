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Kırklareli'nde 51 yabancı uyruklu yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 51 yabancı uyruklu yakalandı.

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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinin İğneada beldesi ile Avcılar köyünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan iki ayrı grubu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Suriye ve Pakistan uyruklu 51 kişi yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaçaklara organizatörlük yaptığı iddiasıyla da 1 kişi gözaltına alındı.

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